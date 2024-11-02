Школьникам из Лобни рассказали о службе пожарных

Представители пожарной охраны встретились со школьниками в Лобне. Мероприятие провели в рамках программы безопасности и повышения осведомленности детей о работе экстренных служб.

Пожарные рассказали ребятам о своей службе, продемонстрировали оборудование для тушения пожаров, объяснили, как работает система подачи воды. К школе подъехала пожарная машина, и дети смогли рассмотреть ее вблизи. Также школьники узнали о том, как правильно себя вести при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в городском округе Лобня регулярно проводят заняти для учащихся на постоянной основе проводятся встречи с представителями различных профессий и организуются экскурсии на предприятия. Это помогает воспитывать у школьников уважение к труду.

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