Школьникам из Лобни провели урок о зерновых культурах России

Занятие под названием «Путь зерна», посвященное выращиваю зерновых культур в России, организовали для школьников городского округа Лобня. Это четвертый урок из цикла «Разговоры о важном» в этом году.

На занятии школьники узнали факты о таких зерновых культурах, как пшеница, ячмень, просо, гречиха и кукуруза. Ребятам также рассказали о роли агропромышленного комплекса в экономике страны.

Дети осваивали новую информацию в интерактивном формате. Им рассказали о том, как происходит процесс выращивая зерновых: от посева до уборки урожая. Детям объяснили, как агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны и поддерживает ее независимость. На уроке также подняли тему работы в аграрной сфере.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».