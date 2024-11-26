Школьникам из Химок рассказали об истории органов внутренних дел

Учащиеся лицея № 10 и Аэрокосмического лицея городского округа Химки посетили военную экспозицию фестиваля школьных музеев. Ребятам рассказали об истории Министерства внутренних дел в Химках, а также о роли департамента в период Великой Отечественной войны.

Учащиеся химкинских школ изучили карту обороны рубежей Москвы на направлении Крюково-Химки-Москва, а также рассмотрели гильзы, патроны и снаряды времен Великой Отечественной войны. Все это представила на стенде «Музея истории Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки» образовательная организация «Лига Первых» в выставочном комплексе «Артишок». Здесь развернули масштабную экспозицию в рамках фестиваля школьных музеев.

Экскурсоводы рассказали ребятам, что войска Народного комиссариата внутренних дел сыграли значимую роль в обороне Москвы и близлежащих территорий. Помимо этого, школьники узнали о деятельности Отдельной мотострелковой бригады особого назначения — первом подразделении спецназа в нашей армии.

Отметим, что посетить фестиваль можно до 5 декабря.

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