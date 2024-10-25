Школьникам из Химок рассказали о жизни футболиста Льва Яшина

Учеников Спортивной школы олимпийского резерва в Химках познакомили с биографией известного советского футболиста Льва Яшина. Участие в лекции приняли активные жители и муниципальные депутаты.

Начинающие спортсмены узнали, как начинал свою карьеру легендарный футболист Лев Яшин, каких высот ему удалось достичь, а также какой вклад он внёс в развитие отечественного спорта.

«То, как он держал удар на воротах, сегодня показывают молодым вратарям в качестве примера для подражания. Яшин был лидером на поле, а журналисты и футбольные фанаты восхищались его яркой улыбкой и неповторимой чёрной кепкой», — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Встречу организовали в рамках масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель — сохранение исторического наследия и воспитание в молодежи идей патриотизма.

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