Школьникам из Химок рассказали о службе в полиции

Профориентационный семинар для учеников школы «Лига первых» городского округа Химки провели сотрудники транспортной полиции отдела Министерства внутренних дел. Они рассказали о поступлении в профильные вузы и поделились с ребятами интересными историями, произошедшими на службе.

Выпускники школ и учащиеся кадетских классов узнали о службе в полиции. На профориентационном семинаре они смогли лично расспросить специалистов о навыках, необходимых для поступления в вузы Министерства внутренних дел.

Мероприятие организовали в рамках подмосковной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Подобные встречи с разнопрофильными специалистами в школах округа проводят регулярно.

Так, для учеников гимназии № 23 и лицея № 21 организовали мероприятие, на которое пригласили сотрудников академии воздушно-космической обороны. Они рассказали школьникам о работе военного комиссариата.

Помимо этого, в пресс-центре «Арена Химки» профориентационное занятие для учащихся восьмых и девятых классов школ «Триумф», «Наследие», лицея № 7 и гимназии № 9 провели представители подмосковных колледжей.

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