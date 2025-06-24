Школьникам из Химок рассказали о начале Великой Отечественной войны

Патриотическую лекцию о дне начала Великой Отечественной войны провели в школе № 1 в Химках. Детям рассказали о героической обороне Брестской крепости.

Школьники узнали, какой ценой досталась победа в годы Великой Отечественной войны. Спикерами стали учителя истории, муниципальные депутаты и общественные деятели.

Кроме того, на патриотической встрече почетных наград удостоились активные жители, участвовавшие в развитии городского округа. Они получили грамоты и благодарственные письма.

Напомним, что открытый урок истории стал частью широкомасштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить культурные и военные достижения страны и передать знания подрастающему поколению. Так, в Химках ежедневно проводят тематические семинары, мастер-классы, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.