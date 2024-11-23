Школьникам из Богородского округа рассказали об истории письменности

Ученики 4 «Б» класса Центра образования № 3 совершили путешествие в историю возникновения и развития письменности. Ребятам рассказали и показали, какими предметами и инструментами пользовались люди для передачи информации, чем и как раньше писали. Помимо этого, на экскурсии школьников познакомили с буквами старинного русского алфавита и объяснили смысл их названий.

Экскурсовод рассказала и об узелковом письме и о том, из чего в древности изготавливали чернила. Также школьники побывали на мастер-классе, где попробовали себя в роли писарей и летописцев. С помощью гусиных перьев дети увлеченно выводили буквы.

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