Школьникам из Богородского округа рассказали о работе спасателей в центре МЧС

Школьников Богородского округа пригласили в Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России. В рамках проекта «Мир профессий» они познакомились с профессией спасателя.

Встреча с детьми прошла в структурном подразделении «Стромынь» Мамонтовского сельского дома культуры. В рамках цикла «Мир профессий» школьники ознакомились с деятельностью спасателя. Сначала ребята познакомились с сотрудниками Ногинского центра МЧС России. Им показали видеофильмы о профессии, узнали подробности о работе и структуре министерства. Подполковник Илья Михалёв подробно ответил на все вопросы ребят.

Позже на практических занятиях школьники закрепили полученные знания на площадке, где всех ждала аварийно-спасательная машина. Мальчики смогли сами посмотреть оборудование специального автомобиля изнутри и примерить костюм химзащиты, огнеупорную и пожарную экипировку. Мероприятия из цикла «Мир профессий» проходят в Богородском округе регулярно.

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