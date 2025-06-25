Школьникам из Балашихи напомнили о правилах безопасности на воде

Урок по правилам поведения на воде прошел в рамках акции «Научись плавать». Ученикам школы № 20 города Балашиха рассказали об использовании спасательных средств, а также научили оказывать первую помощь тонущему человеку.

Встречу провели сотрудники Центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с представителями Государственной инспекции по маломерным делам. Занятие посетили школьники в возрасте от семи до 11 лет.

Ребята познакомились с элементами спасательного инвентаря и узнали о правилах подбора жилетов. Кроме того, юных горожан обучили оказанию первой медицинской помощи. Учащиеся попробовали кинуть спасательный жилет в воду самостоятельно.

Отметим, что полезные уроки проведут и в других школах Балашихи. Подобные занятия не теряют актуальности, поскольку начался купальный сезон. Благодаря знаниям, полученным во время этих бесед, дети смогут четко реагировать на экстремальные ситуации.