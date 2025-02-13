Школьникам и кадетам в Серпухове рассказали о службе в органах правопорядка

Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове провели традиционное муниципальное военно-патриотическое мероприятие «Я служу России». Школьникам и кадетам городского округа рассказали о службе в силовых структурах и правоохранительных органах.

Организовал мероприятие Центр по профориентации и трудоустройству молодежи Серпухова. На встрече собрались школьники, кадеты, воспитанники патриотических клубов. Сотрудники Военного Комиссариата, филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Управления Министерства внутренних дел России «Серпуховское», Росгвардии и филиала Московского пограничного института Федеральной службы безопасности рассказали ребятам о службе в силовых структурах и о том, как поступить в профильные учебные заведения.

Отметим, что в Серпухове подобные профориентационные мероприятия проходят регулярно. Школьники знакомятся с разными специальностями, это поможет им осознанно выбрать профессию.