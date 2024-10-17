Открытый урок по истории войны 1812 года провели в лицее в Химках

Открытый урок, посвященный войне 1812 года, провели для учащихся лицея № 17. Мероприятие состоялось 17 октября.

Спикером на открытом уроке выступил учитель истории Владимир Данилин. Он познакомил учащихся лицея № 17 с деталями отступления французской армии.

«Отечественная война 1812 года — великая страница в истории России. Нашествие армии Наполеона, считавшейся непобедимой, поставило под угрозу существование страны. Русская армия под командованием Кутузова изматывала противника, а народное ополчение наносило ощутимый урон», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на сохранение исторической памяти у молодежи.

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