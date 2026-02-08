Школьникам Химок рассказали об освобождении Курска

Открытый урок, посвященный 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 6 февраля в школе «Перспектива». На встречу вместе с учениками пришли их родители, педагоги и почетные гости.

Встречу открыла муниципальный депутат Ирина Спирина. Она отметила, что такие неформальные уроки позволяют школьникам выйти за рамки программы, прикоснуться к живой истории и вступить в прямой диалог с ветеранами и активистами.

Участникам встречи восстановили хронологию событий февраля 1943 года, рассказав о деталях наступательной операции «Звезда». Школьники узнали, как в сложных погодных условиях советские войска прорвали оборону противника и 8 февраля освободили Курск, что стало важным стратегическим успехом.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула актуальность уроков прошлого в современности. Она отметила, что особенно важно говорить с молодежью о героях истории, когда российские военнослужащие вновь сражаются на передовой, защищая суверенитет страны.

Депутат округа Инна Монастырская добавила, что в Химках ежедневно проводят различные патриотические мероприятия — мастер-классы, кинопоказы, встречи с участниками специальной военной операции. Каждое такое событие, по ее словам, способствует формированию сплоченного общества.