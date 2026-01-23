Школьникам Химок рассказали об освобождении Кракова в январе 1945 года

На уроке мужества в школе «Перспектива» ученикам, родителям и педагогам раскрыли детали Сандомирско-Силезской операции. Им рассказали, как стремительный маневр Красной Армии под командованием маршала Конева спас древний Краков от полного уничтожения отступавшими немецкими войсками.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Освобождение Кракова — это знаковая дата, символ не только военной доблести, но и гуманизма нашего солдата. Очень важно сегодня сохранять историческую память о таких событиях и передавать ее молодому поколению, чтобы они знали правду и гордились подвигами своих предков», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Спикеры подробно описали, как немецкие войска, отступая, заминировали Краков, намереваясь взорвать его исторические памятники, но стремительный обходной маневр Красной Армии сорвал эти планы.

Как отметил депутат Валентин Герасимов, в округе ежедневно проводятся открытые уроки, кинопоказы, и другие события, направленные на формирование сплоченного и исторически сознательного общества.