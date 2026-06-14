Школьникам Химок рассказали об истории учреждения военных медалей

10 июня в лицее № 10 прошла патриотическая встреча, посвященная созданию в 1945 году медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кенигсберга» и других. Ее открыли депутат Юлия Мамай и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Юлия Мамай отметила, что в 1945 году советские солдаты не просто дошли до Берлина — они освободили Европу. Каждая из этих медалей была учреждена за город, где шли ожесточенные бои, где бойцы гибли за свободу других народов. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений», чтобы ребята знали: эти медали — не просто награды, а страницы нашей общей истории.

Школьникам рассказали об истории создания каждой медали, о сражениях, которые предшествовали их учреждению, о том, сколько солдат и офицеров были удостоены этих наград. Ребята узнали о штурме Будапешта, Вены и Кенигсберга, об освобождении Белграда, Варшавы и Праги, а также о взятии Берлина — финальной точке Великой Отечественной войны.

Владислав Степушин добавил, что, глядя на перечень этих медалей, понимаешь, какой путь прошла наша армия — от Сталинграда до Берлина, от обороны до освобождения Европы. Каждая медаль — это память о подвиге. Важно, чтобы молодежь знала, за что именно были учреждены эти награды и какой ценой они достались.

Подобные мероприятия помогают лучше понимать историю, помнить о героях и осознавать, что уважение к прошлому — основа для будущего.​​