Школьникам Химок рассказали о подвиге десанта Константина Ольшанского

Урок мужества, посвященный освобождению Николаева в 1944 году, прошел 27 марта в лицее № 7. Участниками стали школьники, их родители, педагоги и почетные гости.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что освобождение Николаева — пример того, как сила духа и тактическое мастерство способны сломить превосходящие силы противника. По его словам, важно, чтобы современные школьники знали эти страницы истории не только по учебникам, но и через живой рассказ.

Участникам восстановили хронику событий. В ходе Одесской наступательной операции был высажен десант из 68 моряков и связистов под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Двое суток они удерживали плацдарм, отразив 18 атак противника и уничтожив сотни фашистов. Это позволило основным силам Красной Армии войти в город с минимальными потерями.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов подчеркнул, что сегодня, когда некоторые страны пытаются переписать историю и исказить итоги войны, наша память становится главным оружием защиты правды. По его словам, мы обязаны передавать эти знания молодежи.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что в Химках ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками боевых действий. Подвиг десанта Ольшанского стал символом самопожертвования ради общей Победы.