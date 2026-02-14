Школьникам Химок рассказали о героях военных конфликтов за рубежом

Встречу открыла муниципальный депутат Инна Монастырская. «Польза таких неформальных уроков колоссальна. Это возможность для ребят выйти за рамки стандартной школьной программы и прикоснуться к живой истории. Здесь нет барьеров „учитель-ученик“, здесь идет прямой диалог поколений», — отметила она.

Главной темой урока стала история памятной даты. Гостям напомнили, что 15 февраля — день, когда последние колонны советских войск покинули Афганистан. Однако этот день посвящен не только «афганцам», но и всем соотечественникам, которые защищали интересы страны в «горячих точках» по всему миру — от Кореи до Сирии. Ребятам рассказали о значении интернационального долга и о том, почему защита рубежей страны часто начинается за тысячи километров от дома.

«Сегодня этот день и такие диалоги с молодежью приобретают особое значение», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с прошлого года. Ее цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре своей страны.