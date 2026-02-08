Школьникам Химок рассказали о битве за Грозный

Занятие, посвященное освобождению города российскими войсками в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, состоялось 6 февраля в гимназии № 9. В актовом зале собрались старшеклассники, их родители, педагоги и почетные гости.

Встречу открыла муниципальный депутат Инна Монастырская. Она отметила, что сохранение исторической памяти — это обязанность перед будущим, и подчеркнула важность честного разговора с молодежью обо всех этапах становления страны. По ее словам, это помогает понять цену мира и величие подвига солдата.

Перед школьниками выступили директор спортивной школы имени А. П. Горелова, заслуженный тренер России Александр Свирь, а также ветеран боевых действий Сергей Вересняк. В формате живого диалога они рассказали о ходе операции по блокированию и освобождению Грозного от боевиков зимой 1999–2000 годов.

Депутат округа Валентин Герасимов подчеркнул очевидные параллели между событиями тех лет и современностью. Он отметил, что особенно важно говорить с молодежью об истории, когда российские военнослужащие вновь сражаются за суверенитет и традиционные ценности страны.