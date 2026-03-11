Школьникам Химок рассказали о биографии советского конструктора

Мероприятие объединило учащихся, их родителей, педагогов и почетных гостей. Участникам рассказали о Жозефе Котине — конструкторе тяжелых танков, докторе технических наук, Герое Социалистического Труда. Под его руководством создали легендарные тяжелые танки «Клим Ворошилов» и «Иосиф Сталин», которые в годы войны успешно противостояли немецким «Тиграм» и «Пантерам». Также его бюро разработало самоходные установки, сыгравшие важную роль в прорыве обороны противника. Сам Котин не ограничивался чертежами — он выезжал на фронт, чтобы видеть технику в бою и оперативно вносить улучшения.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что вклад ученых и конструкторов в обороноспособность страны не всегда заметен на передовой, но именно их решения спасают жизни солдат и обеспечивают успех операций. Она призвала помнить эти имена и вдохновляться их примером.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов отметил, что сегодня, когда российские воины вновь сражаются за ценности и суверенитет страны, важно сохранять историческую память и передавать будущим поколениям знание о том, какой ценой создавался оборонный щит.

Депутат Валентин Герасимов добавил, что такие встречи объединяют поколения вокруг общих ценностей: любви к России, уважения к истории и культуре.