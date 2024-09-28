Школьникам в Химках рассказали историю написания повести «А зори здесь тихие...»

Воспитанникам Сходненской детской школы искусств городского округа Химки рассказали о создании повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Лекция была посвящена 55-летию со дня первой публикации произведения.

Цикл лекций, приуроченных памятной дате, провели в округе в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«„А зори здесь тихие…“ — одна из наиболее трагических и лиричных повестей о войне, ставшая классикой отечественной литературы и основанная на реальных событиях. Книга написана в память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Рассказали о повести и учащимся «Тридцать первой школы», а также воспитанникам отделения «Каскад» многофункционального социального комплекса «Восход». Помимо просветительской лекции, для жителей провели кинопоказ одноименного фильма.

«Возможно, у „войны — не женское лицо“, но девушки доказали, что могут противостоять врагу, который вторгся к нам. Сегодня женщины также проявляют себя в зоне проведения СВО. Например, в качестве медиков и волонтеров», — сказала Надежда Смирнова.

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