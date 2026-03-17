Школьникам Химок провели экскурсию по пожарно-спасательной части

Старшеклассники округа посетили подразделение № 96. Там они увидели в действии гидравлические ножницы, бензорезы и другое оборудование, которое применяют при ликвидации последствий ДТП и пожаров.

Экскурсия началась с диспетчерской, где ребятам объяснили, как поступает сигнал о возгорании и за сколько секунд спасатели выезжают на вызов. Затем школьники познакомились с аварийно-спасательной техникой. Сотрудники МЧС продемонстрировали оборудование в пожарной машине и рассказали о средствах, используемых для тушения огня. Гостям также показали экипировку и объяснили, как организовано оперативное реагирование в реальных условиях.

Депутат партии «Единая Россия» Артур Каримов подчеркнул, что такие встречи — часть системной работы по формированию культуры безопасности в Химках. По его мнению, они воспитывают у подростков уважение к профессии спасателя, обучают правильному поведению в чрезвычайных ситуациях и могут повлиять на выбор будущей профессии.

Школьники ушли с экскурсии воодушевленными — теперь они лучше понимают, насколько ответственна и сложна работа пожарных, и знают, как вести себя в экстренной ситуации.