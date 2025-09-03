Школьникам Богородского округа провели уроки правовой грамотности и здоровья

В Центре образования № 1 Богородского округа провели важные занятия для школьников, направленные на повышение правовой грамотности и формирование здоровых привычек. Участие в мероприятии приняли учащиеся средних и старших классов, которые получили актуальные знания в рамках антинаркотического месячника.

Специалисты местной системы профилактики организовали для ребят серию лекций и интерактивных занятий. Основные темы касались предупреждения правонарушений среди молодежи, защиты от мошенничества, а также последствий употребления наркотиков, алкоголя и табака. Важное внимание уделили практическим навыкам, включая правила дорожного движения и оказание первой медицинской помощи, которые ученики отрабатывали на тренингах.

Организаторы отметили, что такие встречи способствуют формированию у подростков правильных жизненных ориентиров и ответственности за собственное здоровье. Совместные усилия различных структур профилактики являются основой успешной работы с молодежью и эффективной профилактики асоциального поведения. Мероприятие прошло согласно графику Управления округа и стало частью системной работы по поддержке позитивных изменений среди подростков.