Школьники Богородского округа побывали на производстве товаров для здоровья

Школьники Богородского округа побывали на предприятии, которое производит продукцию для индустрии красоты и здоровья. Поездка прошла в рамках проекта «Моя карьера с "Единой Россией"».

Богородские партийцы организовали профориентационный тур для старшеклассников. В рамках реализации проекта «Моя карьера с "Единой Россией"», ученики девятых и десятых классов побывали на экскурсии на предприятии «Чистовье».

Это российская компания, специализирующаяся на производстве одноразовых расходных материалов для индустрии красоты и здоровья, а также для спортивных учреждений и пищевой промышленности.

Экскурсантам рассказали об истории предприятия, о востребованных специальностях и о возможностях карьерного роста. Школьникам показали все этапы и процесс работы производства.

В Богородском округе в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» организуются ярмарки вакансий, профтуры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодежи по предприятиям.

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