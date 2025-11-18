Школьникам Богородского округа показали уникальный фотоархив

Школьникам выпала возможность увидеть уникальные архивные фотографии, исторические фото владельцев дома, коллективные фото организаций, предшествующих появлению библиотеки. Детям рассказали о владельцах здания разных лет и о том, какие учреждения располагались здесь до открытия библиотеки. Ребята узнали, как библиотека менялась, развивалась, сохраняя при этом свои традиции. Для учеников это стало увлекательным путешествием в прошлое. Особое внимание уделили роли Успенской библиотеки в современной, культурной жизни округа.

Почетными гостями праздника стали директор Центральной библиотеки имени Пушкина Елена Пронина и депутат окружного совета Екатерина Щербакова, которая приехала не с пустыми руками. Екатерина Щербакова привезла оригинальные тематические сувениры.

Ребята разукрашивали и декорировали милые фигурки из бетона, которые смогут подарить в День матери. Творческий процесс так захватил детей, что им сложно было оторваться. Школьники получили массу позитивных впечатлений, готовя с любовью подарки для своих мам.