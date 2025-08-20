Школьника из Богородского округа прошла в финал конкурса «Таланты первых»

Подведены итоги третьего этапа конкурса «Таланты Первых Подмосковья». Также представлен список тех, кто прошел в четвертый региональный очный этап. Финалисткой стала участница из Богородского округа Олеся Глинник, ученица Центра образования № 30 в городе Электроугли.

Позади у Олеси — блестящие победы в отборочном, муниципальном и региональном этапах конкурса и яркое прохождение в очный финал.

Такой показатель — результат огромного труда школьницы и ее наставников. Волнительные три прослушивания по вокалу перед разными членами жюри, начиная с апреля 2025 года, и в итоге такой отличный результат

Достойно подготовить участницу помог Центр культуры и искусств города Электроугли и педагог по вокалу, руководитель образцового вокального коллектива «Чародеи» Елена Калинина.

Тема следующего этапа — «Просторы России». Он пройдет очно в октябре. Участникам предстоит поделиться тем, что отражает их личность — своими традициями, ценностями.