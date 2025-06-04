Школьник Владимир Чистяков из Солнечногорска сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

Стало известно имя первого стобалльника по ЕГЭ в Солнечногорске. Им стал ученик 11 «А» класса лицея № 1 имени Александра Блока Владимир Чистяков, который показал максимальный результат на экзамене по химии.

Владимир продемонстрировал глубокое понимание предмета и способность эффективно применять свои знания в условиях экзамена. За его успехами стоят не только часы упорной самостоятельной подготовки, но и ценная поддержка и профессиональное наставничество учителя химии Валерии Герасимовой.

«Поздравляю Владимира с достойной сдачей экзамена, а Валерию Львовну благодарю за высокий уровень подготовки. Очень приятно, что из года в год уровень солнечногорского образования только возрастает», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в этом году в Солнечногорске единый государственный экзамен сдают 549 человек.