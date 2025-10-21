Школьник в Серпухове создал умную трость для слепых и слабовидящих

В Серпухове в центре внешкольной работы «Юность» прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей. Участники представили свои разработки, в том числе Алексей Баварский показал умную трость для слепых и слабовидящих.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие пять человек. Каждый представил уникальную технологию, направленную на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

В состав жюри вошли специалист по развитию туризма ФГБУ «Приокско-Террасный заповедник» Марина Музыченко, помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаил Шовкун и методист «центра внешкольного развития» Любовь Тихонова.

Среди работ ключевыми стали разработки Данилы Козлова и Алексея Баварского. Данил сделал компактную систему контроля качества воздуха с датчиками взвешенных частиц, углекислого газа, азота, температуры и влажности. Устройство крепится на рюкзак и через приложение сообщает об ухудшении состава воздуха, что важно для людей с дыхательными болезнями. Алексей изобрел трость для слепых и слабовидящих.

Такие инициативы доказывают, что молодое поколение готово создавать полезные и современные решения для реальных проблем.