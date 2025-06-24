Школьник в Павловском Посаде встретился с участником СВО

Боев СВО «Воевода» встретился с Мишей Филиным, который писал на фронт письма поддержки. Участник спецоперации держал послание под сердцем целый год, пока выполнял поставленные задачи.

Боец СВО из Электрогорска год назад получил письмо от Михаила из Павловского Посада. Простые строки помогли военнослужащему. Перечитывая его в трудные моменты, Воевода вспоминал о Родине, улицах и людях, которые его ждут.

Воевода, прошедший через много испытаний, и Михаил встретились. Беседа прошла в дружеской атмосфере за чашкой чая. Боец поделился подробностями о службе и пообещал посетить школу, куда ходит мальчик.

Семья Миши регулярно помогает фронту. Бабушка Надежда Александровна вяжет носки и вместе с письмами отправляет их на передовую. Именно эти небольшие шаги создают связь между тылом и фронтом, поддерживая дух бойцов.