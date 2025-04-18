Школьник из Звенигорода примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту

Учащийся школы «КвантУм» из Звенигорода Одинцовского городского округа Максим Багров будет участвовать в чемпионате мира по гиревому спорту. Соревнования пройдут в Узбекистане.

В прошлом году Максим, которому сейчас только 15 лет, уже завоевал титул чемпиона мира. Тогда на соревнования в Киргизию съехались спортсмены из 15 стран, в том числе Турции, Индии, Монако, Польши.

Максим Багров управляется с 40-килограммовой гирей. В прошлогоднем Чемпионате мира он вырвал победу, подняв две гири весом по 16 килограммов рекордное число раз — 205, а одну из них — 214.

На Первенстве России подросток тоже показал хороший результат — две гири весом по 24 килограмма он поднял 147 раз. Добиться таких успехов девятикласснику-силачу помогли упорные тренировки. Он ходит в спортзал школы «КвантУм» пять раз в неделю. Каждое занятие длится три часа. Помимо этого, Максим устраивает пробежки и разминки.