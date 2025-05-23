Школьник из Жуковского стал финалистом Всероссийского творческого конкурса

Юный читатель из Жуковского Александр Татарников — ученик пятого класса школы № 3 стал финалистом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Торжественная церемония награждения и финальный этап прошли в Международном детском центре «Артек».
Александр продемонстрировал свое мастерство, подготовив и прочитав на суд жюри произведение Марины Дружининой под названием «Звоните, вам споют!». Школьник получил сертификат на обучение в онлайн-школе.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится уже в четырнадцатый раз и за годы своего существования стал одним из крупнейших проектов в области литературы и театрального искусства для школьников. В рамках конкурса участники показывают свои навыки публичного чтения, исполняя наизусть отрывки из прозаических произведений. Каждый год в мероприятии участвуют более 2,5 миллиона детей со всей страны.
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