Школьник из Жуковского стал финалистом Всероссийского творческого конкурса

Александр продемонстрировал свое мастерство, подготовив и прочитав на суд жюри произведение Марины Дружининой под названием «Звоните, вам споют!». Школьник получил сертификат на обучение в онлайн-школе.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится уже в четырнадцатый раз и за годы своего существования стал одним из крупнейших проектов в области литературы и театрального искусства для школьников. В рамках конкурса участники показывают свои навыки публичного чтения, исполняя наизусть отрывки из прозаических произведений. Каждый год в мероприятии участвуют более 2,5 миллиона детей со всей страны.