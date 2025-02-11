Школьник из Воскресенска стал призером всероссийской олимпиады по информатике

Всего в региональном этапе по информатике приняли участие 14 учащихся из четырех образовательных организаций округа. Это яркий пример того, как воскресенские школьники успешно проявляют себя в престижных интеллектуальных состязаниях, подтверждая высокий уровень подготовки и стремление к новым вершинам.

Достижения Максима Иванова и других участников олимпиады стали результатом упорного труда, поддержки педагогов и внимания к развитию школьного образования в округе. Представители администрации округа поздравили призера и всех участников с достойными результатами и пожелали дальнейших успехов.