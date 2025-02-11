Школьник из Воскресенска стал призером всероссийской олимпиады по информатике

Фото: Медиасток.рф

Школьники городского округа Воскресенск вновь продемонстрировали высокий уровень знаний на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике. По итогам соревнований статус «призера» завоевал ученик 11 класса Лицея имени Стрельцова Максим Иванов.

Всего в региональном этапе по информатике приняли участие 14 учащихся из четырех образовательных организаций округа. Это яркий пример того, как воскресенские школьники успешно проявляют себя в престижных интеллектуальных состязаниях, подтверждая высокий уровень подготовки и стремление к новым вершинам.

Достижения Максима Иванова и других участников олимпиады стали результатом упорного труда, поддержки педагогов и внимания к развитию школьного образования в округе. Представители администрации округа поздравили призера и всех участников с достойными результатами и пожелали дальнейших успехов.

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