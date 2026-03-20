Школьник из Видного победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады по информатике

Учащийся 10-го класса Видновской школы № 10 Ленинского округа Семен Широков одержал победу на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Юный программист успешно прошел все испытания и теперь готовится к заключительному туру, где встретятся сильнейшие участники со всей страны, сообщили в пресс-службе главы округа.

На региональном этапе школьник набрал 66 баллов, что обеспечило ему не только победу, но и путевку в финал. Сейчас Семен активно готовится к решающему туру: решает задачи, дорабатывает проект. Недавно он также побывал на сборах, организованных Центральным университетом Т-Банка, где участникам рассказали много полезного для предстоящих испытаний.

«Я давно увлекаюсь информатикой, и мне захотелось проверить свои силы. Из всех направлений выбрал информационную безопасность — она оказалась мне ближе всего. Региональный этап включал практический и проектный туры. В практическом нужно было находить уязвимости и „взламывать“ программы, получая баллы. В проектном мы защищали плакатные работы, отвечали на вопросы жюри. В веб-безопасности чувствую себя уверенно, а в реверс-инжиниринге еще учусь», — поделился Семен.

После окончания школы Семен планирует поступать в Высшую школу экономики на факультет информационной безопасности и связать свою жизнь с этим перспективным направлением.