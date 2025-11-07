Школьник из Шатуры представил проект велопарка в Молодежный парламент

Учащийся лицея Никита Киселев поучаствовал в отборе кандидатов в Молодежный парламент округа с идеей создания велопарка в Шатуре. Свой проект он презентовал главе муниципального округа Шатура Николаю Прилуцкому, его заместителю Вячеславу Федотову, начальнику отдела дорожной инфраструктуры Антону Никитцеву и директору Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграту Асрияну.

«Предложил Никите поучаствовать в воплощении проекта в жизнь. Первым делом ему предстоит погулять по территории, прилегающей к парку, и попробовать „посадить“ свои чертежи на местность. Помогут в этом специалисты службы благоустройства и администрации округа. Если проект „сядет“, будем вместе обсуждать дальнейшие этапы реализации», — отметил глава округа Николай Прилуцкий.