Школьник из Шатуры победил во всероссийском конкурсе технических проектов

Суперфинал Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» завершился 7 мая. Ученик шатурского лицея и будущий инженер-машиностроитель Артем Назаров вошел в десятку лучших участников и представлял Московскую область на этом мероприятии.

Артем стал победителем конкурса «Большие вызовы» с проектом ленточно-шлифовального станка-гриндера, который получил высшую оценку жюри.

Такой успех стал возможен благодаря поддержке и знаниям, которые Артем получил от своего учителя физики, руководителя научного общества лицея «Эврика» Ольги Ивановны Митькиной.

Всероссийский конкурс «Большие вызовы» является частью инициативы «Наука побеждать» в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году на юбилейный десятый сезон конкурса поступило рекордное количество заявок — более 16,5 тысячи. В соревновании участвовали школьники 7−11 классов, а также студенты первых двух курсов колледжей и техникумов до 19 лет из России и стран СНГ.

Инициатива «Наука побеждать» в рамках Десятилетия науки и технологий направлена на привлечение талантливой молодёжи к научным исследованиям и инновационным разработкам.