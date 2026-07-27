Школьник из Серпухова стал призером спортивного полумарафона

Михаил — воспитанник футбольной школы «Ястребы». В этом году он уже становился призером регионального состязания «Суперлига Подмосковья» в Одинцове и Коломне. На этот раз он стал единственным представителем муниципалитета, поднявшимся на пьедестал, и продемонстрировал отличную физическую подготовку.

Престижный полумарафон «Золотой павлин» стал заключительным стартом бегового сезона. По словам заместителя главы городского округа Серпухов Оксаны Лебедевой, на старт вышли около 1400 участников разных возрастов — от четырехлетних детей до 88-летнего спортсмена. Дистанции варьировались от 500 метров до 21,1 километра.