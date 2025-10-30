Школьник из Серпухова стал лауреатом областного конкурса вокалистов

Конкурсантов объединила общая цель — через творчество сделать правила дорожного движения понятными каждому, формируя культуру безопасности на дорогах. В финал прошли лишь 13 лучших из почти 200 вокалистов.

Всеволод Герасимов исполнил на сцене в Красногорске настоящий хит — «Сборник ПДД» на мотив песни группы «Король и Шут». Слова написала учитель английского языка Елена Буевич, а поставить номер помогли педагог-организатор Надежда Машарова и ученица Липицкой школы Анна Малютина.

Выступление юного артиста из Серпухова высоко оценило жюри конкурса, отметив Всеволода Герасимова дипломом лауреата первой степени.

Творческий путь Всеволода начался с раннего детства: уже в пятилетнем возрасте у него появилась первая гитара, а в 2025 году он успешно окончил Территориальную детскую школу искусств.