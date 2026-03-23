Школьник из Серпухова принял участие в олимпиаде по русскому языку

В Протвине подвели итоги регионального этапа Подмосковной олимпиады школьников по русскому языку. Одним из самых ярких участников стал восьмиклассник Вениамин Кабанов, представляющий корпус «Гимназия» образовательного комплекса «Пущино».

Юноша не просто вошел в число призеров, но и продемонстрировал уникальный уровень владения языковым наследием предков. Главным «козырем» Вениамина на испытаниях стало свободное владение старославянским языком. В то время как для многих сверстников архаичные тексты кажутся неразгаданным шифром, для пущинского гимназиста они — живая и понятная материя. Секрет кроется в семейных традициях: отец Вениамина — настоятель храма, поэтому мелодика и структура старославянской речи окружали мальчика с раннего детства.

«Домашняя языковая среда дала мне уникальный опыт, который оказался востребован на соревнованиях. Знание старославянского действительно помогло мне при переводе сложнейших текстов на современный русский язык», — отметил школьник.

Его наставник, учитель русского языка и литературы с 22-летним стажем Олеся Гальцева, отмечает феноменальную работоспособность ученика. В процессе подготовки они детально разбирали задания прошлых лет, оттачивая навыки лингвистического анализа. Вениамин увлекается не только классикой, но и современной фантастикой, а также документальной литературой, занимается баскетболом и участвует в работе местного отделения «Юнармии».