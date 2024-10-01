Школьник из Серпухова получил награду за помощь бойцам СВО
Юного жителя Серпухова отметили за всестороннюю помощь военнослужащим в зоне спецоперации. Награждение приурочили ко Дню воссоединения новых регионов с Россией.
Руководитель волонтерского движения «Своих не бросаем» Марта Мирненко и ее муж Сергей, участник СВО, вручили благодарность за оказание помощи военнослужащим четверокласснику Семену Никонову.
Семен учится в школе № 13. Он регулярно вместе с родителями участвует в сборе гумпомощи и плетении маскировочных сетей для нужд бойцов СВО.
В этом году мальчик также вступил в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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