Школьник из Серпухова победил на всероссийской олимпиаде по итальянскому языку

Ученик школы № 18 Александр Киселев одержал блестящую победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку. Юноша набрал максимальные 100 баллов, став абсолютным победителем престижного конкурса.
Заключительный этап олимпиады проходил в Москве на базе Московского государственного лингвистического университета. Александр продемонстрировал глубокие знания языка, подтвердив высокий уровень подготовки. Несмотря на лингвистический профиль и выдающиеся успехи в изучении иностранных языков, среди которых английский, юноша планирует связать свое будущее с IT-сферой. Кроме того, он уверенно идет на получение «красного» аттестата.
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко высоко отметил достижения Александра и пожелал дальнейших успехов.
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