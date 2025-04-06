Школьник из Серпухова победил на всероссийской олимпиаде по итальянскому языку

Заключительный этап олимпиады проходил в Москве на базе Московского государственного лингвистического университета. Александр продемонстрировал глубокие знания языка, подтвердив высокий уровень подготовки. Несмотря на лингвистический профиль и выдающиеся успехи в изучении иностранных языков, среди которых английский, юноша планирует связать свое будущее с IT-сферой. Кроме того, он уверенно идет на получение «красного» аттестата.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко высоко отметил достижения Александра и пожелал дальнейших успехов.