Школьник из Серпухова победил на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Школьник из Серпухова стал лучшим в автоматизации бизнес-процессов на региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2026». Дмитрий Алексеев, ученик «Эффективной школы», завоевал золотую медаль соревнований, которые проходили в Подмосковье со 2 по 28 февраля.

Юный серпухович одержал победу в компетенции «Автоматизация бизнес‑процессов организаций (Юниоры)». В ходе состязаний Дмитрий продемонстрировал уверенное владение инструментами автоматизации, грамотно решил практические задачи и показал высокий уровень профессиональных навыков, что позволило ему обойти конкурентов и подняться на высшую ступень пьедестала.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила талантливого школьника и подчеркнула значимость его достижения: «Победа на региональном этапе — серьезный шаг в профессиональном развитии. Это не только признание таланта и усердия Дмитрия, но и показатель качества образовательной работы в „Эффективной школе“: ребята получают здесь возможности для освоения современных компетенций и реализации своих способностей».