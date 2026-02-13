Школьник из Серебряных Прудов стал одним из лучших химиков Подмосковья

Очное противостояние сильнейших умов Московской области потребовало от участников не только знания теории, но и умения решать практические задачи. За высокими баллами Никиты стоит не только его личная целеустремленность, но и системная работа опытного педагога.

Подготовкой призера занималась учитель химии Елена Фурсова.

«Призовое место на этапе Подмосковья — это не просто почетная грамота, а серьезный шаг к будущей карьере. Статус призера дает Никите право претендовать на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Победа или призовое место в финале открывают перед школьниками двери ведущих вузов страны: такие ребята получают право на зачисление без вступительных испытаний», — сообщили в образовательном учреждении.

Для Никиты это может стать прямым путем на самые востребованные химические, биологические, медицинские и технологические факультеты России. Подмосковье традиционно удерживает лидерство в развитии олимпиадного движения.