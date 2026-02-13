Школьник из Серебряных Прудов стал одним из лучших химиков Подмосковья
Образование Серебряно-Прудского округа празднует очередной успех на интеллектуальном поприще. Ученик 10 класса школы имени маршала Чуйкова Никита Прошил продемонстрировал высокий уровень знаний, став призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии.
Очное противостояние сильнейших умов Московской области потребовало от участников не только знания теории, но и умения решать практические задачи. За высокими баллами Никиты стоит не только его личная целеустремленность, но и системная работа опытного педагога.
Подготовкой призера занималась учитель химии Елена Фурсова.
«Призовое место на этапе Подмосковья — это не просто почетная грамота, а серьезный шаг к будущей карьере. Статус призера дает Никите право претендовать на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Победа или призовое место в финале открывают перед школьниками двери ведущих вузов страны: такие ребята получают право на зачисление без вступительных испытаний», — сообщили в образовательном учреждении.
Для Никиты это может стать прямым путем на самые востребованные химические, биологические, медицинские и технологические факультеты России. Подмосковье традиционно удерживает лидерство в развитии олимпиадного движения.