Школьник из Раменского стал чемпионом России по тайскому боксу

Всероссийское первенство по тайскому боксу проходило в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. 11-летний Ярослав Блинков сумел завоевать чемпионский титул в своей возрастной категории.
Двукратный победитель чемпионатов Московской области по муай-тай Ярослав Блинков учится в Софьинской школе и тренируется в спортивном клубе «Дружина» в Раменском с 2021 года.
Глава муниципального округа Эдуард Малышев высоко оценил достижения юного спортсмена, а также его тренера Никиты Глухова, и вручил им благодарственные письма за высокие спортивные достижения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.
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