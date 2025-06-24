Школьник из Раменского стал чемпионом России по тайскому боксу

Всероссийское первенство по тайскому боксу проходило в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. 11-летний Ярослав Блинков сумел завоевать чемпионский титул в своей возрастной категории.

Двукратный победитель чемпионатов Московской области по муай-тай Ярослав Блинков учится в Софьинской школе и тренируется в спортивном клубе «Дружина» в Раменском с 2021 года.

Глава муниципального округа Эдуард Малышев высоко оценил достижения юного спортсмена, а также его тренера Никиты Глухова, и вручил им благодарственные письма за высокие спортивные достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.