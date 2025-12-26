Школьник из Пушкино победил на всероссийской олимпиаде по робототехнике

Ученик 11-го класса «Образовательного комплекса № 8» г. Пушкино Ярослав Холунов стал победителем Открытой Всероссийской технологической олимпиады школьников по робототехнике «От кода к взлету». Церемония награждения призеров и победителей прошла 22 декабря в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево»

Ярослав продемонстрировал выдающиеся способности в робототехнике, математике и информатике. В рамках олимпиады «От кода к взлету» юноша успешно решил ряд сложных инженерно-технических задач, доказав свою компетентность в разработке и программировании робототехнических систем, применяя знания механики, программирования и алгоритмизации.

Участниками финала олимпиады стали более 400 старшеклассников из 26 регионов страны. Заключительный этап проходил с 16 по 22 декабря на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево». Во время практического тура школьники настраивали дроны и разрабатывали алгоритмы для автономного полета беспилотников. Кроме того, участники программировали мобильных роботов для выполнения автономной миссии на полигоне — базовой навигации, обхода препятствий, распознавания объектов и построения оптимального маршрута в изменяющихся условиях.

Победа в состязании дает льготы при поступлении в ведущие технические вузы России, среди которых МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики». Победители смогут поступить без учета результатов экзаменов или дополнительного испытания либо получить 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

Ранее Ярослав становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике (2024–2025) и победителем престижной олимпиады Innopolis Open по робототехнике (III уровень РСОШ, 2025 год). Помимо учебы, Ярослав активно занимается спортом: увлекается плаванием и катается на лыжах, демонстрируя стремление к всестороннему развитию.

Планирует продолжать обучение в лучших технических университетах России, включая Университет Иннополис, Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и ИТМО.