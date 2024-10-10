Школьник из Подольска стал призером международной олимпиады

Четвертая международная олимпиада по финансовой безопасности прошла в Краснодарском крае. Ученик подольской школы имени Дмитрия Зернова Евгений Пшеничников показал на соревнованиях высокий результат.

Финальный этап олимпиады состоялся на площадке федерального пространства «Сириус». Программа мероприятия включала мастер-классы и лекции, дискуссии и спортивные соревнования. Для участников впервые прошел международный диктант по финансовой безопасности.

За победу боролись около 600 юношей и девушек из 36 стран мира. Призы достались 138 студентам из разных государств и 28 российским школьникам. Евгений Пшеничников завоевал серебряную медаль. Ученик 11-класса не впервые отмечен наградой, в его коллекции уже есть победы и призовые места конкурсов и олимпиад разного уровня.

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