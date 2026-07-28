Школьник из Подольска вышел в финал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученик седьмого класса школы № 11 Виктор Осипов попал в сотню лидеров конкурса. Сейчас он активно готовится к финалу, где расскажет о людях, вдохновляющих молодежь своим примером.

В финале подольского школьника ждет командная разработка проектов и новый этап «Мастерские».

«Выход в финал — это большая ответственность. Я понимаю, что представляю свой город, свою школу и всех тех, кто верил в меня на этом пути. Еду с твердым намерением показать максимум своих возможностей!» — сказал Виктор Осипов.

Чтобы попасть в финал, в рамках конкурсного этапа «Вызов» Виктор подготовил рассказ о достопримечательностях Подольска и инициативы по развитию туризма и привлечению туристических потоков, набрав в результате максимум баллов.

Финал конкурса пройдет в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В нем примут участие более 600 ребят из разных регионов России, а всего в состязании участвовало свыше 23 тысяч школьников.