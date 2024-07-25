Школьник из Подмосковья выиграл детский Кубок мира по шахматам

Второклассник из Видновской гимназии Илья Османов выиграл золото на Кубке мира по шахматам. Соревнования прошли в Грузии.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьник победил в дисциплине «Шахматная композиция» в возрастной группе до восьми лет.

Мальчик начал заниматься шахматами в четыре года. К ним его приобщил дедушка, который научил внука игре. Илья показывает высокие результаты не впервые — в феврале он занял второе место на первенстве Подмосковья, а в мате получил бронзу первенства Москвы. В апреле юный шахматист принял участие в первенстве мира в Албании и вошел в десятку лучших.

«Мама юного гения Дарья Османова рассказала, что Илья мечтает стать чемпионом мира по шахматам и побить рекорд норвежца Магнуса Карлсена, который удерживает этот титул уже 10 лет. Также Илья хочет стать шахматным судьей», — рассказали в министерстве.

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