Школьник из Подмосковья стал призером всероссийского конкурса научных проектов

Обучающийся детского технопарка «Изобретариум» в Реутове Илья Акимушкин стал призером всероссийского этапа конкурса «Большие вызовы». Он проходит в «Сириусе» с 30 апреля по 5 мая.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, «Большие вызовы» — это всероссийская программа для сутдентов и школьников, которые увлекаются научной работой. Ее реализуют в рамках госпрограммы.

Конкурс направлен на выявление и развитие творческих способностей и интереса к науке, технике, профориентацию молодежи.

Илья представил проект ЧПУ-плоттера для печати шрифтом Брайля. Он вошел в число лучших.

Призеров программы включат в государственный информационный ресурс о лицах с выдающимися способностями, они смогут претендовать на президентские гранты. Илью пригласили в «Сириус» летом для доработки проекта, вдобавок он получил дополнительные баллы ЕГЭ.