Школьник из Подмосковья представит Россию на олимпиаде по математике в Китае

Ученик школы «Новогорск» в Химках Иван Беляев вошел в состав сборной России на Китайской национальной олимпиаде по математике. Они будут принимать участие в конкурсе очно.

Событие проходит в городе Тайюань. Всего Россию представят шесть школьников из числа победителей и призеров всероссийских олимпиад.

В команду вошли Максим Большаков и Михаил Васильев из Казани, Иван Кокарев и Арина Прокудина из Челябинска, Андрей Шишко из Москвы и Иван Беляев из Химок.

Руководителем сборной стал профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Федор Петров.

Состязания продлятся до 1 декабря. Оно станет тренировочным для участников Международной математической олимпиады, которая состоится в Шанхае в июле 2026 года.