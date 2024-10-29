Школьник из Павловского Посада выиграл бронзу на конкурсе профмастерства

Подошел к концу национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Бронзовым призером конкурса стал школьник Дмитрий Хайбрахманов из Павловского Посада.

Соревнования в профессиях объединили учащихся школ из разных регионов России, а также дружественных стран.

Московскую область на конкурсе представил воспитанник Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» Дмитрий Хайбрахманов. Школьник продемонстрировал свои свои навыки в компетенции «Электромонтаж» в номинации «школьники». В финале национального чемпионата «Абилимпикс» Дмитрия объявили бронзовым призером. Ранее молодой человек занял первое место в отборочном туре в финал чемпионата.

В этом году национальный чемпионат «Абилимпикс» провели под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!». Конкурс при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» организовал Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования и Министерство просвещения Российской Федерации.

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