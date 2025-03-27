Школьник из Одинцова стал комментатором матча сборной России по футболу

Ученик 7-го класса Зареченской школы из Одинцовского округа Аркадий Амбарцумов прокомментировал события матча сборной России против сборной Замбии в телеграм-канале проекта «Футбол в школе». Уникальную возможность наблюдать за игрой он получил вместе с восьмиклассницей московской школы № 2097 Александрой Наумовой.

Ребята находились максимально близко к полю — за футбольными воротами. Такой ракурс позволил Аркадию и Александре полностью погрузиться в игру. Для участников проекта «Футбол в школе» это первый опыт работы на матче национальной сборной.

Ранее юные журналисты уже проявили себя во время суперфинала Кубка России сезона-2023/24. Накануне игры они посетили пресс-конференции и тренировки команд, а в день матча занимались фото- и видеосъемкой за воротами, фиксировали церемонию награждения. Готовые материалы разместили в социальных сетях образовательного проекта.

Проект «Футбол в школе» от Российского футбольного союза продолжает расширять границы. В этом учебном году к нему присоединились более пяти тысяч общеобразовательных учебных заведений из 83 регионов страны. Благодаря проекту, к занятиям футболом удалось привлечь свыше 1,8 миллиона ребят. Программу реализуют при поддержке Министерства просвещения России в рамках государственной инициативы по развитию физической культуры и спорта.