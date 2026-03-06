Школьник из Можайского округа победил на всероссийском конкурсе ЮИД

Движение ЮИД 6 марта отмечает 53-летие со дня основания. Ко дню рождения организации приурочили всероссийский конкурс по созданию праздничного торта, победителем которого стал ученик второго класса школы «Лидер» из поселка Горки Егор Хамидуллин.

Юный инспектор отряда «Дорожные знаки» увлекается кулинарией с пятилетнего возраста. Начинал с приготовления простых блюд под руководством матери, а потом окончил профессиональные курсы кондитеров и ведет собственную страницу в соцсетях. В ней Егор делится видео-рецептами несложных и вкусных блюд. Школьник не собирается останавливаться на достигнутом — активно осваивает новые вершины кондитерского искусства и даже выполняет заказы.

Участник из Можайского округа поразил жюри своим мастерством. Егор Хамидуллин выиграл в открытом интернет-голосовании, обойдя соперников со всей России.